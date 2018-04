Koninklijke serres openen dit weekend 21 april 2018

De koninklijke serres van het paleis van Laken gaan weer open voor het grote publiek. Drie weken lang -van 21 april tot en met 11 mei- zijn bezoekers welkom. "Speciaal is ook dat dit jaar de Congoserre, met subtropische planten, heropent. De restauratiewerken zijn nog niet helemaal af, maar de serre is klaar om mensen te ontvangen", zei Renault vrijdag.





Ook is er voor het eerst een boompje te zien dat de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg, aan de Belgische koning cadeau gaf. Alle info is terug te vinden op monarchie.be.





Er worden 100.000 à 115.000 bezoekers verwacht.





