Koninklijk Circus heropent in september 25 april 2018

De deuren van het Koninklijk Circus zwaaien in september opnieuw open voor concerten. Het gebouw ondergaat een grondige herstelbeurt.





Volgens schepen Mohammed Ouriaghli is de renovatie van het interieur in de optredenzaal volledig afgerond. Nu krijgt de gevel nog een beurt. Die zou tegen 30 juni weer als nieuw zijn. Ouriaghli belooft ook een compensatie voor de handelaars in de buurt van het Circus, die door de sluiting inkomstenverlies hebben geleden. Zij krijgen 25 procent korting op hun huurprijs, als ze kunnen bewijzen dat ze de afgelopen drie jaar minder opbrengsten boekten.





De zaal werd tot voor de renovatie beheerd door Botanique, maar dat contract werd vroegtijdig stopgezet. De stad kreeg de zaal opnieuw in handen en organiseert een wedstrijd voor kandidaten om het Circus uit te baten. De winnaars krijgen een contract van onbepaalde duur aangeboden. (DCFS)