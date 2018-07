Koninklijk bezoek op Bal National 14 juli 2018

Het Bal National viert dit jaar haar 15de verjaardag. Get Ready, Lilliane Saint-Pierre en Plastic Bertrand treden vrijdagavond 20 juli op het Vossenplein op. Voor het jubileum wonen ook koning Filip en koningin Mathilde het feest bij.





Opnieuw viert Brussel aan de vooravond de nationale feestdag met een groots optredenfestijn in de Marollen. Ook prins Laurent en zijn vrouw prinses Claire nemen plaats op de eretribune. De veiligheidsmaatregelen staan voor de komst van het koninklijk echtpaar volledig op punt. "De toegang tot het Vossenplein wordt vanaf 18 uur afgesloten, vanaf dan kunnen bezoekers het plein enkel betreden via de twee ingangen aan de Blaesstraat", zegt Frank Antierens van Bal National. "Politieagenten controleren iedereen. We raden aan rugzakken thuis te laten en blikjes en glazen flessen zijn verboden." Voor het eerst installeert de organisatie een fietsenstalling, met plaats voor 200 fietsen.





Ook op 21 juli is het feest. Tijdens Brol National spreiden de marktkramers hun rommelwaar uit op het plein. Voor de zevende keer vindt ook het mossel-frietfestijn Resto National plaats. De opbrengsten gaan naar het goede doel. De dag wordt afgesloten met 'Brussel zingt', gevolgd door een vuurwerkshow op de Kunstberg. (DCFS)