Koning Filip viert vijfde verjaardag Jonge Academie 07 februari 2018

02u57 0 Brussel De Jonge Academie viert dit jaar haar vijfde verjaardag. Het onderzoeksinstituut werd gisteren dan ook getrakteerd op een vorstelijk bezoek van koning Filip.

Al vijf jaar lang verenigt de wetenschappelijke organisatie de Jonge Academie de knapste koppen van het land in één onderzoekshuis. De jonge academici van verschillende universiteiten bundelen er hun visies en ideeën om nieuwe wetenschappelijke innovaties op poten te zetten. Om hun eerste vijf succesvolle jaren te vieren, organiseerde Jong Academie een feestelijk congres, mét hoog bezoek. Koning Filip vergezelde de leden van de Academie aan tafel om trad in dialoog over het belang van wetenschap.





"Vijf jaar geleden verzamelden de eerste veertig academici in de Jonge Academie. Hier overstijgen ze de grenzen van verschillende disciplines en universiteiten om samen te werken. Deze eerste generatie neemt nu afscheid en maakt plaats voor nieuwe beloftevolle intellecten", zegt voorzitter Lieve van Hoof. "Op die korte tijd verwezenlijkten zij al heel wat belangrijke onderzoeken. Zo bouwden we mee aan een deeltjesversneller, lagen aan de wieg voor de oprichting van de Universiteit van Vlaanderen en maakten een wetenschappelijk bordspel voor kinderen." De koning kreeg op het einde van zijn bezoek nog een bordspel meer naar huis voor zijn kinderen. (DCFS)