Koning Filip rijdt nieuwe tramlijn in CENTRUM EN UZ BRUSSEL EINDELIJK RECHTSTREEKS VERBONDEN DIMITRI BERLANGER

03 september 2018

02u28 0 Brussel De nieuwe Brusselse tramlijn 9 is zaterdag ingehuldigd door koning Filip. Onze vorst bestuurde toepasselijk de tram die een lint met de Belgische driekleur doorsneed. De lijn verbindt station Simonis met de verschillende wijken van Koekelberg, Ganshoren en Jette via het UZ Brussel tot aan Dikke Beuk. Eind 2019 zal de tramlijn ook worden doorgetrokken tot de Heizel.

Tijdens het aanleggen van de nieuwe tramlijn - vier kilometer en tien haltes lang - werd meteen ook de hele openbare ruimte heringericht. Zo is het Koningin Astridplein voortaan autovrij mét ondergrondse parking. Straten en kruispunten zijn heraangelegd, er kwamen snelheidsremmers en op heel wat plaatsen afgescheiden fietspaden. Tijdens de week rijdt tram 9 om de zes minuten tijdens de spits, en om de tien minuten daarbuiten. Ook 's avonds en tijdens het weekend zouden de reizigers nooit langer dan 15 minuten moeten wachten. In een kwartier legt tram 9 het traject Simonis-Dikke Beuk af. Aansluitingen met de metro worden van 's morgens tot 's avonds verzekerd.





Project van de toekomst

"Voor het eerst sinds lang heeft Brussel een nieuwe tramlijn", zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). "Het project is een goed voorbeeld voor de toekomst. We hebben de openbare ruimte verbeterd, een snelle verbinding aangelegd die een overstap biedt met de metro, en een parkeergarage gebouwd. Dit alles in 3 jaar tijd."





Op termijn zal tram 9 Simonis verbinden met de Heizelvlakte. De stedenbouwkundige vergunning voor fase twee tot aan Koning Boudewijn werd deze zomer bekomen. De tram zal zo via Generaal Deceuninck, het Palfynplein en de Houba de Strooperlaan rijden. De werken zouden in 2019 moeten kunnen beginnen. De vergunning voor het stuk tussen Koning Boudewijn en Esplanade wordt in de komende maanden verwacht.





Voor het UZ Brussel en haar patiënten, bezoekers en werknemers, maar ook studenten van de VUB en de Erasmus Hogeschool op de Brussels Health Campus is het goed nieuws dat er nu ook een vlotte verbinding is met het centrum. "Het zal vooral een verlichting zijn van de verkeersdruk voor gebruikers van onze campus", beaamt ceo professor Marc Noppen. "Er zitten hier toch 2.000 studenten die deels gebruik maken van het openbaar vervoer. Tot dusver was de verbinding naar het centrum niet zo makkelijk. Van alle patiënten van het UZ Brussel komt bovendien 40 procent uit het gewest en daar komen nog veel bezoekers bij."





Aan het hele project hangt een prijskaartje van 76 miljoen euro.