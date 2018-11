Komst Macron zorgt voor verkeershinder Freya De Coster

19 november 2018

09u07 0 Brussel De Franse president Macron brent maandag en dinsdag een staatsbezoek in België. Het bezoek van de Franse president plaatselijk voor extra verkeershinder zorgen.

“Deze ochtend is het Paleizenplein volledig afgesloten tussen 7 en 13 uur”, zegt de Brusselse politie. “Tussen 11 en 11.30 zijn ook verkeersonderbrekingen mogelijk op de Wetstraat, binnen de Kleine Ring en de Koningsstraat.”

Op de middag zullen delen van de Regentschapsstraat en de Kleine Ring gedurende korte tijd worden afgesloten. Tussen 14.30 en 17.30 uur wordt de Kleine Ring bovengronds afgesloten tussen Kruidtuin en IJzer.

Dinsdagochtend rond 8.30 uur zou er opnieuw verkeershinder zijn op de Kleine Ring tussen Kruidtuin en IJzer. Die dag geldt een totaal parkeerverbod op en rond het Paleizenplein.

Dinsdagmorgen bezoeken de president, de first lady en het koningspaar het kunstencentrum La Vallée in Molenbeek. Een symbolisch bezoek, want Molenbeek kwam namelijk fel in de schijnwerpers omdat er verschillende terroristen uit Molenbeek betrokken waren bij de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven kostten.