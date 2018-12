Koloniënstraat afgesloten door ongeval met vrachtwagen VRJB

03 december 2018

In Brussel is de Koloniënstraat afgesloten voor het verkeer na een ongeval met een vrachtwagen. De bestuurder van het voertuig, die uit de Kanselarijstraat kwam, wilde linksaf de Koloniënstraat inrijden. Daarbij verloor de chauffeur de controle over het stuur en kwam de vrachtwagen op zijn flank terecht. Een voetgangster raakte lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock. Door het ongeval is de Koloniënstraat afgesloten vanaf de Koningsstraat.