Knuffelende halskettingdieven aan de slag 03 augustus 2018

Politiezone Montgomery waarschuwt voor een groepje halskettingdieven met een wel erg bijzondere werkwijze. "Ze rijden rond met een wagen en stelen aan de hand van een list", klinkt het. "De drie tot vier daders stoppen met hun voertuig met buitenlandse nummerplaat ter hoogte van hun slachtoffer om hem of haar de weg te vragen. Vervolgens stapt een vrouw uit die het slachtoffer bedankt en omhelst. Daarna biedt de vrouw het slachtoffer een halsketting aan, die de persoon in kwestie meestal weigert aan te nemen. Maar tijdens de omhelzing wordt het slachtoffer al bestolen van de eigen halsketting. Daarna stappen de dieven weer in en verdwijnen ze."





De politie vraagt mensen die slachtoffer worden van deze groep meteen contact op te nemen op het nummer 02/788.53.43. (VDBS)