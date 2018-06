Knallend de zomer in met vijf edities Vuurwerk 05 juni 2018

02u41 0 Brussel Het vuurwerk van Laken keert deze zomer terug naar het Atomium. Vijf vrijdagavonden kunnen toeschouwers genieten van een lichtspektakel.

"Na een eerste geslaagde editie die op 43.000 toeschouwers afklokte, organiseert de stad deze zomer opnieuw vijf geanimeerde vuurwerkavonden op de Heizelvlakte. Zo verspreiden we het zomeraanbod over heel Brussel", aldus Karine Lalieux, schepen van Cultuur en Toerisme.





Op 27 juli wordt voor de eerste keer het vuurwerk afgestoken aan de voet van Paleis 5. Vervolgens volgt ook op 3, 10, 17 en 24 augustus een spektakelshow. "Elke week trekken we een animatiedorp op rond het Atomium, met vijf verschillende thema's", zegt Lalieux. "Vanaf 16 uur kunnen gezinnen en kinderen er genieten van workshops, hapjes en drankjes en verschillende shows bijwonen. De avond wordt afgesloten met een vuurwerkspektakel om 23 uur, waarbij telkens een andere vuurwerkartiest zijn creativiteit tentoon stelt."





De eerste vrijdag wordt afgetrapt met het themadorp Atom'Circus. Steltlopers, vuurspuwers, koorddansers en allerhande circusartiesten palmen het Atomiumplein in en leren de aanwezigen de kneepjes van het circusvak. Daarna volgen de thema's Do it Yourself, Jungle Fun, Urban Colors en Back in Time. De stad wil met het festival voldoende activiteiten buiten het centrum voorzien. Bovendien is de Heizelvlakte volgens Lalieux een ideale locatie voor een familieactiviteit als het 'vuurwerk van Laken', omdat het beter bereikbaar is voor gezinnen uit de Vlaamse Rand en er voldoende parking aanwezig is. (DCFS)