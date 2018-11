Klunzige inbreker moet zelf politie bellen DBS

10 november 2018

10u35 0 Brussel Een 34-jarige man die woensdagnacht een inbraak probeerde te plegen in Evere, heeft zich gedwongen gezien zelf de hulpdiensten te verwittigen omdat hij met zijn hand klem kwam te zitten in een raam. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node).

Het was woensdagnacht rond 02.00 uur dat de noodcentrale van de hulpdiensten een oproep kreeg met de melding dat er iemand met zijn hand klem zat in een raam. De politie vermoedde meteen dat het om een inbraak ging en nam contact op met de persoon die de hulpdiensten had verwittigd. Dat bleek niemand minder dan de inbreker zelf te zijn. Die was met zijn hand klem komen te zitten in het raamchassis toen hij het raam probeerde te forceren om de woning binnen te dringen. De man werd opgepakt en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verblijft hij nog steeds.