Klimaatplan moet gasuitstoot verminderen 31 mei 2018

De stad wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent verminderen. Om dat te verwezenlijken heeft ze een eigen klimaatplan opgesteld. De 300 ideeën van de inwoners om het milieu te verbeteren, zette de stad om in 35 concrete acties. "Mobiliteit, duurzame verstedelijking, groene ruimtes, energie ... Het klimaatplan is essentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen", zegt schepen bevoegd Khalid Zian. De stad maakt 200.000 euro vrij voor duurzame projecten, vermindert het gebruik van papier op de werkvloer, en investeert ze in hernieuwbare energie voor de stadsgebouwen. Het klimaatplan werd maandag unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. (DCFS)