Klimaatmotie van Brusselse meerderheid stemt niet iedereen tevreden Jasmijn Van Raemdonck

29 januari 2019

19u30 0 Brussel Op de gemeenteraad van Brussel Stad werd maandagavond een nieuwe klimaatmotie op tafel gelegd door de huidige meerderheid. Oppositielid Els Ampe (Open VLD) spreekt van een gemiste kans om een nieuwe stap vooruit te zetten voor het klimaat.

De meerderheid van Brussel stad stapte maandag naar de gemeenteraad met een nieuwe klimaatmotie. Daarin staat te lezen dat de Brusselse gemeenteraad de spontane initiatieven van scholieren en studenten in Brussel ten gunste van een ambitieuzer Belgisch en Europees klimaatbeleid verwelkomt. In die context wil het bestuur het bestaande klimaatplan uitbreiden. “Wij willen het klimaatplan, dat in mei 2018 gestemd werd, toepassen en uitbreiden met de input van een participatief proces”, vertelt fractieleider van Ecolo-Groen, Benoît Hellings. Op die manier willen de partijen gehoor bieden aan de duizenden scholieren en burgers die de afgelopen weken verschillende keren op straat kwamen voor een beter klimaatbeleid.

“Zero impact”

De motie werd goedgekeurd door de partijen Ecolo, Groen, PS en Défi. Open-VLD en MR onthielden zich. Gemeenteraadslid Els Ampe reageert ontevreden op de motie van Ecolo-Groen. Volgens haar leveren de partijen geen enkele nieuwe bijdrage aan het bestaande klimaatplan van de Stad Brussel dat nog door de vorige coalitie van PS-MR-Open Vld werd opgesteld. “Partijen met ‘zero impact’ eens aan de macht blijkbaar. Dit is een gemiste kans om nog een stap verder te gaan, want ondertussen leven veel nieuwe vragen bij de bevolking”, aldus Ampe.

Stem laten horen

Hellings reageert verbaasd op de reactie van het oppositielid. “Het is de eerste keer dat de Stad Brussel een klimaatplan expliciet in zijn meerderheidsakkoord zet”, vertelt Hellings. In dat akkoord staat dat de meerderheid de bepalingen van het klimaatplan snel wil uitvoeren en vanaf het begin van de legislatuur ook verder aan het plan wil blijven sleutelen om het bij zijn beoordeling in 2020 nog verder uit te bouwen en te verbeteren. “Wat Ampe zegt is niet waar. Met onze motie willen wij de bevolking juist de kans geven om hun stem te laten horen in het nieuwe klimaatplan.” De fractieleider benadrukt dat het plan, dat in mei gestemd werd, goed is en dat het bestuur dat plan wil uitbreiden door de meningen van de burgers erin te verwerken. In 2020 zou het nieuwe plan klaar moeten zijn en in werking gaan.