Klimaatmars op zondag: dit kan je verwachten Brussel maakt zich op voor minstens 30.000 betogers Jasmijn Van Raemdonck

25 januari 2019

14u41 0 Brussel De straten van Brussel zijn zondag opnieuw het toneel van een nieuwe klimaatmars. De organisatie en de politiediensten zijn alvast klaar om de mensenmassa te ontvangen. “Wij hopen een sterk signaal uit te sturen naar heel Europa”, aldus de organisatoren.

Na de grootste klimaatmars ooit die op 2 december door de Brusselse straten trok, volgt deze zondag en tweede editie. “De reacties van de politici na de eerste klimaatmars - waar nochtans 75.000 mensen hun stem lieten horen - waren ronduit wereldvreemd. Daarom hebben we besloten een tweede mars te organiseren”, vertelt organisatrice Karen Naessens.

Hoeveel mensen zondag effectief zullen opdagen, blijft nog een vraagteken. De organisatie rekent op zo’n 30.000 betogers. Afgelopen donderdag trokken nog 35.000 spijbelende scholieren voor het klimaat door de hoofdstad. “Als zij zich zondag aansluiten bij de manifestatie, zouden de aantallen nog kunnen oplopen”, vertelt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie.

Neutrale zone

Om alles in goede banen leiden, zat de Brusselse politie al met de organisatoren rond de tafel om afspraken te maken. “Bij grote manifestaties vragen wij de organisatoren altijd om hun eigen ordediensten te voorzien. Zij zijn op de hoogte van de afspraken die met de politie gemaakt zijn en worden op voorhand samen met onze inlichtingendiensten gebrieft”, vertelt Van de Keere.

Naast de ordediensten van de organisatie zet de Brusselse politie zelf ook drie soorten groepen in waarvoor zij versterking heeft ingeroepen van de federale en de lokale politie. “Allereerst is er de verkeersbegeleiding. Zij sluiten het parcours af en leiden het verkeer om”, zegt Van de Keere. “Verder voorzien we collega's in burger die tussen de betogers zullen wandelen. Tot slot staat ook ons reservepersoneel op belangrijke plaatsen zoals aan de neutrale zone.” In de zones rond de Grote Markt, de Koningswijk en het Europees parlement is het namelijk verboden om te betogen. Om te kunnen ingrijpen indien nodig, voorziet de politie speciale middelen zoals Spaanse ruiters en sproeiwagens.

Openbaar vervoer

De NMBS zet zondag extra treinen in om alle manifestanten van en naar hun bestemming te krijgen. De mars start om 13 uur aan het Noordstation en zal via de Kleine Ring naar het Europees parlement trekken. Daar zullen de betogers worden getrakteerd op een concert en op speeches van onder meer Anuna De Wever, het gezicht van Youth For Climate. Om de manifestanten ook vlot weer de trein op te krijgen, worden shuttlebussen ingezet tussen het Luxemburgplein - het eindpunt van de manifestatie - en het Noordstation. “Iedereen heeft zin om weer de straat op te komen”, besluit organisatrice Karen. “Wij hopen een sterk signaal uit te sturen naar heel Europa.”