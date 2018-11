Klimaatactivisten trekken met spandoeken naar het federaal parlement Jasmijn Van Raemdonck

28 november 2018

17u56 0 Brussel Een honderdtal jongeren is er woensdagmiddag in geslaagd om door te dringen tot het plein van het federaal parlement aan de Leuvenseweg. Ze ontrolden er spandoeken en voerden actie voor het klimaat.

Tijdens hun actie kwam de politie ter plaatse. Die noteerde de identiteit van de milieubewuste jongeren maar pakte niemand op. De jongeren voerden deze actie in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie COP24 die tussen 2 en 14 december plaatsvindt in het Poolse Katowice.

De leden van het collectief “Time for climate, time for people” die voorbij het hekken geraakten vooraleer dat werd afgesloten, riepen slogans en hadden spandoeken bij. Daarop stonden boodschappen als “Now” of “Act Climate & Social Justice” te lezen. De actievoerders klagen het gebrek aan actie van de Belgische regering voor de klimaatkwestie aan. Ze riepen ook op om in groten getale naar de klimaatmars in Brussel te komen die nu zondag plaatsvindt.