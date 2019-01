Kleuter tuimelt in het kanaal en wordt gered door Molenbeekse jongeren Jasmijn Van Raemdonck

17 januari 2019

19u07 0 Brussel Een kleuter die gisternamiddag in Molenbeek voor de ogen van zijn moeder in het kanaal viel, kon uit het water gered worden door drie jongeren uit de wijk.

De kleuter, die samen met zijn moeder aan het fietsen was, tuimelde rond 17 uur aan de Industriekaai in het kanaal. Drie jongeren die toevallig passeerden, sprongen het water in en redden het kindje van de verdrinking. Bachir Barrou, een straathoekwerker in Molenbeek, zag het voorval gebeuren. Hij beschrijft de gebeurtenis op zijn Facebookpagina. “Ik hoorde een schreeuw en zag een kleuter in het water vallen. Daarna hoorde ik de schreeuw van de moeder”. Bachir snelde naar buiten om hulp te bieden maar drie jongeren uit de wijk waren hem al voor. “Zonder twijfelen sprongen ze allemaal in het water om het kleine engeltje te redden van een ijzige kou”. Het kindje zou, volgens Bachir, niks aan het incident overhouden. Bachir bedankt de jongeren voor hun moed. “Leve Molenbeek”, besluit hij.