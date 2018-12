Kleuter (4) die in kasteelvijver viel naar revalidatiecentrum Kurtis belandde in oktober in de vijver van het Kasteel van Gaasbeek Jasmijn Van Raemdonck

26 december 2018

13u28 1 Brussel De vierjarige Kurtis Best die in oktober tijdens een schooluitstapje in de vijver van het kasteel van Gaasbeek viel, is overgebracht naar het revalidatiecentrum. De kleuter is hersendood.

“Kurtis is nog altijd niet wakker. Hij eet niet en hij praat niet”, vertelt de moeder van de kleuter, Meya Nikaise. Tijdens een schooluitstap naar het kasteel van Gaasbeek viel het vierjarige kindje op 9 oktober in een vijver waarop hij in een coma belandde. Deze week is de kleuter, die hersendood is, overgebracht van het Universitair Ziekenhuis in Brussel naar een revalidatiecentrum. “Maar het gaat daarom niet beter met hem. De situatie is nog steeds dezelfde”, verduidelijkt zijn m oeder.

Vraagtekens

Vorige maand, op 21 november, organiseerden de ouders van de kleuter nog een protestmars waarop zij samen met vrienden, familie en sympathisanten vroegen om gerechtigheid voor hun zoon. “Ook na onze protestmars hebben wij geen antwoorden gekregen op onze vragen”, vertelt de verontwaardigde moeder. De ouders van Kurtis willen duidelijkheid over de precieze omstandigheden van het ongeval. Zij beweren dat de leerkrachten van de Franstalige gemeenteschool ‘Les Petits Goujons’ uit Anderlecht op het moment van het ongeluk bezig waren met hun gsm en dienden klacht in tegen de school. Hoewel zij beseffen dat de situatie er niet rooskleurig uitziet, blijven de ouders hopen op een goede afloop: “Wij blijven bidden dat onze zoon erdoor komt”.