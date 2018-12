Kleine groep gele hesjes verzamelt in Brussel Jasmijn Van Raemdonck

22 december 2018

14u03 1 Brussel Een kleine groep gele hesjes verzamelt deze middag in Brussel. Momenteel worden zij zwaar geëscorteerd door de politie begeleid naar het Rogierplein.

Vanmiddag rond 12.00 uur kwam vijftigtal gele hesjes samen aan het Rogierplein in Schaarbeek. Van daar wandelden zij richting het centrum. Ter hoogte van de Kruidtuin werden een dertigtal hesjes ingesloten door de politie die klaar stond met twee waterkanonnen. Vanaf de Kruidtuin werden zij geëscorteerd door een tweehonderdtal politieagenten richting het Rogierplein. De gele hesjes, die ingesloten worden door de politie, worden nu een voor een uit de kring gelaten op vertoon van hun identiteitskaart. In de Nieuwstraat, vlak naast het Rogierplein, winkelen de kersthoppers voort alsof er niks aan de hand is.

Meer over Rogierplein

Kruidtuin