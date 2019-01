Kleine brand door TV-implosie WHW

05 januari 2019

11u51 0 Brussel Gisterenavond omstreeks 19u34 is de brandweer van Brussel tussengekomen voor een brand in een woning in de Kruipweg te Neder-Over-Heembeek.

De brand ontstond in een kamer op de eerste verdieping. Oorzaak was de implosie van een televisietoestel (met beeldbuis). “Ik was net naar Septante et un aan het kijken toen het uitviel. Vuur zag ik niet dus heb hem uitgedaan. Daarna zag ik onder de televisie wat rood. Brand wist ik meteen. Ik heb dan mijn schoonzoon Didier gebeld. De brandblusser werkte niet waarna 2 buren zijn binnengekomen. Zij hebben water gepakt en het vuur geblust. Ik ben hen heel dankbaar want ik was echt in paniek!”, doet Nicole Heymans haar verhaal. De gealarmeerde brandweer heeft de kamer verlucht en de blussing voltooid. Didier, die bevangen werd door de rook, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het was de tweede keer dat er brand uitbrak bij Nicole. Eerder vatte haar kachel al eens brand.