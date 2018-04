Klarafestival lokt 23.500 bezoekers 07 april 2018

Het Klarafestival trok dit jaar 23.500 bezoekers. In totaal woonden ze 30 voorstellingen van 1.330 artiesten bij. Naar goede gewoonte vormen de concerten met grote symfonische orkesten in de BOZAR de ruggengraat van het festival. Onder meer het openingsconcert met de Houston Symphony en violiste Hilary Hahn en de Belgische première van het klank-en-lichtspektakel Mysterium werden gesmaakt. Dit jaar pakte het Klarafestival uit met de 'kleinste concertzaal ter wereld. Aan het Flageygebouw in Elsene werd de Klarafestival Box opgetrokken, een 15 vierkante meter groot zaaltje, waar 190 miniconcertjes gehouden werden. Het event zette bovendien ook vernieuwende muziektheater- en dansproducties op het programma. Een laatste nieuwigheid waren de Klara's, de muziekprijzen voor de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. (DCFS)