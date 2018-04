Kiss-in tegen homofoob geweld 21 april 2018

In een reactie op het geweld tegen een homokoppel, vorig weekend, heeft het Regenbooghuis gisteravond een 'Kiss-in' gehouden aan de Beurs.





Het koppel werd na een avondje stappen aangevallen door een groepje jongeren omdat de twee mannen hand in hand liepen. Ze kregen enkele rake klappen. "Met deze actie willen we aantonen dat de openbare ruimte er ook is voor de holebi-gemeenschap", zegt Camille Piers van het Regenbooghuis. "Het zal veel mensen deugd doen om te beseffen dat er ook voor hen veilige ruimtes gecreëerd worden. Want heel wat holebi's voelen zich nog altijd onveilig in het openbaar." (VDBS)