Kindje Jezus ontvoerd uit kerststal

02u45 0 Foto Baert Marc Maria en Jozef moesten het een tijdje zonder kindje Jezus stellen. Brussel Een opmerkelijk tafereel gisterochtend op de Grote Markt: kindje Jezus lag niet meer in zijn kribbe. Amper vier dagen na zijn geboorte gingen dieven met het beeldje aan de haal. "Een echte schande, elk jaar opnieuw slaan vandalen hier toe", klinkt het bij de horeca-uitbaters. Jozef, Maria en de andere beelden bleven gelukkig onbeschadigd, en kregen al snel een vervangkindje.

Toeristen en voorbijgangers keken raar op toen ze gisterochtend zagen dat Jezus niet meer op zijn plekje lag. Wanneer de dieven precies toesloegen, is niet duidelijk, al kostte het de ontvoerders niet veel moeite om de kerststal te betreden. Ze knipten simpelweg een gat in de omheining. "We hebben een proces-verbaal opgesteld van de feiten", klinkt het bij Ilse Van de Keere, woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "We gaan geen extra maatregelen nemen. Er loopt al voldoende politie rond op straat om een oogje in het zeil te houden."





Het is nochtans niet de eerste keer dat er problemen zijn met de kerststal. Bijna elk jaar opnieuw wordt het standbeeldje van Jezus gestolen of wordt de kerststal beschadigd. In 2015 werden nog drie twintigers gearresteerd. Zij beschadigden twee beelden en het dak en houten gebinte van de stal. Ook zij gingen er toen vandoor met het beeldje van Jezus. Al werden de drie op heterdaad betrapt door de politie toen ze het beeldje weggooiden. Het trio moest opdraaien voor de kosten.





Geen levende dieren

De organisatoren zagen zich eerder ook al genoodzaakt om geen levende dieren meer te gebruiken. "Al verschillende keren hebben dieven het lef gehad om schapen uit de stal te stelen", klonk het in 2016. Ook bleken sommige schapen agressief te zijn en elkaar aan te vallen. Zo erg zelfs dat de stad de gewonde dieren moest laten inslapen.





Op de Grote Markt wordt verbolgen gereageerd op de ontvoering. "Het is ongelooflijk dat mensen dit kersttafereel durven te beschadigen", zegt Eddy, die café De Pauw uitbaat. "Het zijn eindejaarsfeesten, dan staat familie centraal. Dat is waar Kerstmis om draait. Je doet zoiets gewoon niet. Dit is zo onrespectvol." Ook Roger, werkzaam in restaurant La Brouette, is teleurgesteld. "Het komt eerlijk gezegd niet als een verrassing. Ik werk hier al enkele jaren en vrijwel elk jaar opnieuw is er miserie met die kerststal. De ene keer wordt Jezus gestolen en de andere keer is een schaap het slachtoffer. Ik begrijp echt niet waarom mensen zulke dingen doen. Wat hebben ze daar nu aan?"





Weer voltallig

De kerststal heeft het gelukkig niet lang zonder kindje Jezus moeten stellen. "We hebben altijd een tweede exemplaar achter de hand, voor het geval dat het beeldje beschadigd raakt of gestolen wordt. De kerststal is dus weer helemaal voltallig," zegt Marina Bresciani van Brussels Major Events.