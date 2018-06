Kinderen willen meer vrijetijdsactiviteiten 29 juni 2018

Het Gewest gaat werk maken van meer en betere vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. Na een onderzoek bij 8 tot 12-jarigen in Ganshoren bleek dat kinderen veel nood hebben aan activiteiten buiten de schooluren en die zoeken ze bij verschillende organisaties. Onderzoekers van het VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) ondervroegen de kinderen van verschillende IBO's (Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang).





Met hun bedenkingen gaan de stad en het Gewest aan de slag om nieuwe concepten te ontwikkelen rond kinderopvang en vrije tijd voor schoolkinderen in Brussel. (DCFS)