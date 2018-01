Kinderen onder indruk van kerstparade 02u28 0 Foto Baert

Hoog bezoek in winkelcentrum Docks onlangs, want de Kerstman himself kwam er langs. En hij kwam niet alleen. Jong en oud kon zich vergapen aan een heuse parade.





De vele shoppers die nog net op tijd hun pakjes kwamen kopen of de laatste ingrediënten van hun feestmaal kwamen ophalen, hielden dan ook met plezier even halt om de echte kerstsfeer van de stoet op te snuiven. Geen echte praalwagens maar wel 2,5 meter grote ijsberen en grote witte paarden. De Kerstman zelf gleed vorstelijk op zijn slee door het shoppingcentrum. Ondertussen werden er honderden selfies gemaakt van kinderen die een dagje shoppen plots zagen veranderen in een kerstspektakel.





(WHW)