Kinderen maken magazine over Haren 28 juni 2018

Acht kinderen uit Haren hebben zelf een magazine over de Brusselse gemeente gemaakt. Zo wilden ze de Harenaren in de schijnwerpers plaatsen. De kinderen tussen 6 en 9 jaar oud, die in het opvangcentrum vzw Espero verblijven, trokken na een speelse opleiding journalistiek en fotografie de straat op. Vier namiddagen lang belden ze aan bij hun buren om hen vragen te stellen over hun leven in het dorp. De interviews en foto's bundelden ze in het magazine Focus Haren, dat bij 2.509 inwoners in de bus zal belanden. (DCFS)