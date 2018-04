Kinderen leven zich uit op grootste overdekte speelpark van Brussel 12 april 2018

Voor het derde jaar op rij is Ketmet, de grootste overdekte speelplaats van Brussel geopend. De vzw Cultureghem rolt haar mobiele speelkoffers uit in de hangars van de Abattoir. Kinderen kunnen er terecht op de lange springmatten, voor een partijtje basketbal of boksen. Creatievelingen mogen dan weer aan de slag tijdens een schildersessie, bouwen zelf vliegtuigen of halen hun kookkunsten boven. Dit jaar voegde Cultureghem vier nieuwe speelboxen toe aan het aanbod. De Playpod, waar kinderen speelgoed maken met waardevol materiaal. De pleuterbox is dan weer een speelparadijs voor peuters tussen 0 en 5 jaar. In de Chillbox kunnen kinderen snoezelen en wat uitrusten, terwijl jongeren en volwassen de digitale speelbox Coderbox ontdekken. Nieuw is ook het podium, waar dagelijks Brussel talent optreedt.





Naast spelen kunnen de hongerige kindjes smullen in de Barattoir, de pop-up zerowaste lunchbar. Soep kost 1 euro, een lunch wordt aangeboden aan 5 euro. Die worden klaargemaakt met de overschotten van de markt, die 's ochtends in de Abattoir plaatsvindt. Ketmet is elke woensdagmiddag open vanaf 12uur en houdt tot eind oktober plaats. Vorig jaar lokte de overdekte speelhal zo'n tienduizend kinderen en hun ouders. (DCFS)