Kinderen geven hun ogen de kost op Eureka-slotshow 28 april 2018

02u29 0 Brussel 1.600 Brusselse leerlingen genoten vrijdagochtend van een spectaculaire wetenschapsshow in de AB.

De Eureka-slotshow vormde de finale van een jaar lang projecten en workshops over wetenschap en techniek, georganiseerd door de Brusselse bibliotheken.





Technopolis sloeg de jonge leerlingen met verstomming door proeven met stikstofknallen, vuurballen en chemische reacties. Daarmee wilden de Brusselse bibliotheken de scholen bedanken voor hun medewerking. "Een jaar lang organiseerden de bibs workshops, ateliers en lezingen rond het thema wetenschap en techniek", zegt Eva Drees van Muntpunt. "Zo bouwden leerlingen in LEGO een verhaal na. Vervolgens zetten we de beelden van hun bouwsels om in een digitaal stripverhaal." In totaal deden 1.100 leerlingen mee aan het project. (DCFS)