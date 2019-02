Kinderen dansen verkleed door de straten Dieter Nijs

28 februari 2019

Wat een feest afgelopen weekend in de wijk Bascule-Cavell. Daar trokken kinderen verkleed door de Ukkelse straten voor een heuse carnavalsoptocht. De politie zorgde ervoor dat alles veilig verliep. De kinderen werden nog eens extra verwend met chocolade en voor de ouders was er warme wijn voorzien. Op het einde van de optocht was er een Thé Dansant in het shopping centrum.