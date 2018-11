Kinderen bouwen robot op Dag van de Wetenschap Freya De Coster

25 november 2018

17u03 0 Brussel Een zelfrijdende auto uittesten, op zoek naar de mooiste sterren aan de hemel of een robot bouwen. Op de dag van de Wetenschap was het allemaal mogelijk.

De volksterrenwacht Mira in Meise zette haar deuren wagenwijd open voor alle fysici in spe. In Meise werd de futuristische zelfrijdende auto voorgesteld. Niet enkel de technische hoogstandjes, maar ook de gevaren werden uit de doeken gedaan. In de Brusselse bibliotheek organiseerde de Brusselse Hogescholen voor het tweede jaar op rij het Wetenschapsfestival. Die trok vorig jaar zo’n 2700 nieuwsgierigen. In het Muntpunt konden kinderen een robot nabouwen, op 3D-schattenjacht en leerde ze DNA analyseren. Ook heel wat VUB-ingenieursstudenten stelden hun innovatieve projecten voor.