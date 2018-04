Kinderboerderij zoekt eco-projecten voor lege terreinen 11 april 2018

02u29 0 Brussel De kinderboerderij van Jette is op zoek naar projecten die hun leegstaande terreinen willen inpalmen. Zo willen ze de biologische stadslandbouw een duwtje in de rug geven.

"De laatste maanden beschikken we over heel wat minder grote dieren, zoals ezels en paarden. Nu we voornamelijk geiten, kippen en schapen verzorgen, hebben we lappen grond over", zegt David van de kinderboerderij. En zo zat de boerderij met twee lege velden, een van 4.500m² en een van 2.500m². "Die willen we niet verloren laten gaan, dus doen we een oproep naar mensen met groene vingers om er een ecologisch project op te starten. De bedoeling is om meerdere projecten rond ecologische stadslandbouw te ontwikkelen. De projectleiders krijgen het veld zes jaar, gratis in handen."





Intussen vond de vzw al geïnteresseerden om het broodhuis en de brouwerij, die deel uitmaken van de site, over te nemen. "Ook contacteerde iemand ons met het idee om fruitbomen te kweken en deze vervolgens te verkopen. Maar voor het veld van 4.500m², bedoeld voor groentekwekerij, zoeken we nog kandidaten."





Het enige wat de kinderboerderij vraagt, is om iets terug te doen voor de inwoners van Jette. "Zoals ateliers voorzien, of ecologische workshops organiseren." Kandidaten kunnen nog tot 28 april hun voorstellen indienen. (DCFS)