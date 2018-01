Kinderboerderij aan Maximiliaanpark verwelkomt nieuwe bewoners 02u43 0 Foto Baert Belladona en Quetchua zijn nu al de publiekslievelingen. Brussel De twee ezels Quetchua en Belladona, de zwart-witte pony Lola en de voskleurige pony Alyah grazen sinds kort lustig op de weides van de boerderij op de schipperskaai.

De kinderboerderij van het Maximiliaanpark kocht de vier nieuwe dieren vorige maand in Frankrijk. Vooral de grote ezels zijn erg populair. "Quetchua en Belladona zijn uitzonderlijke dieren. Belladona is een Poitou-ezel, Quetchua behoort tot het ras van de Grands Gris de Colinne", zegt verantwoordelijke Yves Wauters. "Dat zijn twee van de grootste ezelrassen en de dieren hebben hetzelfde krachtige postuur als een paard. Voor Quetchua legden we 800 euro neer. Voor de grootste ezel betaalden we 2.000 euro. De kinderen en leerlingen die de boerderij bezoeken zijn dol op hen."





De kinderboerderij organiseert educatieve projecten voor scholen en families, waarbij de leerlingen mogen kennismaken met de dieren en hoe deze verzorgd worden. De twee ezels mogen de hoeve zelf ook af en toe verlaten. "Al een jaar trekken we 's ochtends met onze twee oude ezels door de straten van de wijk om compostafval bij de buurtbewoners op te halen. De ezels trekken de kar waarop het afval verzameld wordt. Quetchua en Belladona zullen vanaf nu mee het team versterken", aldus Wauters. Op de boerderij verblijven nu vier ezels, drie paarden, twee alpaca's, acht schapen en geiten.





(DCFS)