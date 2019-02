Kind (8) afgevoerd door CO-intoxicatie JVDW

10 februari 2019

11u14 0 Brussel Een achtjarig jongetje is zaterdag naar het ziekenhuis gebracht, na een CO-intoxicatie. Het kind zou niet in levensgevaar zijn. Ook zijn moeder en drie andere kinderen werden onderzocht.

De noodcentrale kreeg zaterdag om 15 uur een oproep binnen nadat een jongen van 8 jaar onwel geworden was in zijn badkamer. Toen de hulpverleners ter plaatse kwamen, merkten ze een boiler op in de woning die wellicht de CO-intoxicatie veroorzaakt heeft. De gastoevoer in het hele gebouw werd meteen afgesloten en alle kamers werden verlucht. Netbeheerder Sibelga verzegelde de gasteller en de boiler. De bewoners, waaronder de jongen en drie andere kinderen, werden overgebracht naar het ziekenhuis waar ze verder onderzocht werden.

Om CO-intoxicaties te vermijden, is voldoende ventilatie van levensbelang. Het is ook aangeraden om risicovolle kamers goed uit te rusten. “Een CO-detector installeren kost een slordige 20 euro, maar het kan levens redden”, besluit de brandweer.