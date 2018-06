Keukenbrand in appartement 26 juni 2018

In een flatgebouw in de Stevinsstraat is gisteravond omstreeks 21 uur brand uitgebroken. Het ging om een keukenbrand waarbij geen gewonden vielen. Het was niet meteen duidelijk of er ook bewoners geëvacueerd moesten worden. Ook is niet geweten wat de brand veroorzaakt heeft. Het vuur was snel onder controle, maar opnieuw is het niet duidelijk hoe groot de schade is. (VDBS)