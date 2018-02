Kerk te klein voor begrafenis aankleder Manneken Pis 12 februari 2018

02u30 0 Brussel In de Sint-Elisabethkerk hebben familie, vrienden en ex-collega's zaterdagochtend afscheid genomen van Jacques Stroobants, die dertig jaar lang de aankleder van Manneken Pis was.

Stroobants overleed op 2 februari aan de gevolgen van longkanker. In de overvolle kerk stond een replica van Manneken Pis, die een zwarte rouwband droeg. Het echte exemplaar droeg zaterdag de werkkleren van Stroobants.





Jacques Stroobants werd in 1975 de officiële aankleder van het Brussels ketje Hij kreeg die titel echter ietwat per toeval. Omdat Jacques - ambtenaar van de stad Brussel - het als Brusselaar een hele eer vond om voor Manneken Pis te zorgen, werd hij benoemd tot nieuwe aankleder toen zijn voorganger met pensioen ging. In de beginjaren trok hij elke dag naar Manneken Pis om het beeldje nieuwe kleren te geven. Ook op feestdagen stond hij paraat. Het was zijn vrouw Yvonne die de outfits maakte. In totaal ontwierp ze er naar eigen zeggen ongeveer tweehonderd.





In 2005 ging Jacques Stroobants met pensioen als aankleder van het beroemde beeldje. Maar enkele maanden geleden werd de 75-jarige Brusselaar plots ziek. Hij leed aan longkanker, maar wilde niet in het ziekenhuis verzorgd worden. Op vrijdag 2 februari overleed hij thuis. Afgelopen zaterdag werd in de kleine Sint-Elisabethkerk afscheid genomen van de man. De stad Brussel legde als eerbetoon een rouwkrans naast de kist. (RDK)