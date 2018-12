Kennis van het Nederlands blijft afnemen in Brussel Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

12u08 0 Brussel Het aantal Brusselaars dat van zichzelf zegt goed tot uitstekend Nederlands te spreken, is sinds 2001 gedaald van 33 naar 16 procent. Dat blijkt uit de nieuwe Taalbarometer die vrijdag wordt voorgesteld door VUB-onderzoeker Rudi Janssens en Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz (Open Vld).

Aan de hand van een steekproef bij 2500 Brusselaars brengt de Taalbarometer al sinds 2001 het taalgebruik van deze groep in kaart. De vierde editie van de barometer is nu klaar en doet een opmerkelijke vaststelling. Het percentage Brusselaars dat van zichzelf zegt goed of uitstekend Nederlands te spreken, is gedaald naar 16 procent. In 2013 lag dat cijfer nog op 23 procent en bij de eerste meting in 2001 zelfs op 33 procent. Ook voor het Frans dalen de cijfers. De zelfverklaarde kennis van het Engels neemt dan weer lichtjes toe tegenover de vorige barometer.