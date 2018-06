Kelderbrandje in restaurant Humphry 02 juni 2018

In restaurant Humphry, in de Sint-Laurensstraat in Brussel, is gisterennamiddag een brandje ontstaan in de kelder. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar tijdens de interventie werden het restaurant en een aanpalende horecazaak wel geëvacueerd. Na afloop mocht iedereen weer naar binnen, niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend. De schade bleef beperkt tot de kelder. (VDBS)