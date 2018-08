Katrijn start crowdfunding voor kankerpatiënt Sven Verelst 16 augustus 2018

02u25 0 Brussel De Lanaakse Katrijn Vrancken is een crowdfundingcampagne gestart voor leukemielijder Sven Verelst. Zo wil ze de 3000 euro inzamelen die Sven nodig heeft om zijn medicijnen te betalen.

Vorige week nog getuigde Sven hoe hij elke cent spaart om zijn medicatie te bekostigen. Sven lijdt aan een zeldzame vorm van leukemie en zet al zijn hoop in op het medicijn Jakavi, gemaakt uit Ruxonitilib. Maar omdat Svens milt verwijderd is, krijgt hij dat niet terugbetaald. "Slechts één medicijn kan de levenskwaliteit van Sven vooruit helpen, en dan heeft hij er nog geeneens recht op. Dat zoiets anno 2018 nog kan!", reageert Katrijn. Hoewel ze Sven niet persoonlijk kent, besloot ze na het lezen van zijn verhaal om hem te steunen. "Zijn broer Kristof is mijn allerbeste vriend en ook Svens ouders draag ik een warm hart toe. Al jaren strijden zij voor hun doodzieke zoon, maar telkens eindigen ze met hun rug tegen de muur. Ik zie hoe ze stilaan de moed opgeven, dus besloot ik actie te ondernemen." Katrijn startte onmiddellijk de Facebookpagina 'Help Sven Verelst' en zette een crowdfundingcampagne op poten. "Op amper één week melden meer dan 500 mensen zich en haalden we 1200 euro op. We zijn er nog lang niet, maar elk centje is waardevol." Katrijn wil het niet bij louter een steunactie houden en spreekt ook de politiek aan. "Ik ontmoette Vlaams parlementslid Marino Keulen om het hele verhaal uit de doeken te doen. Zij moeten even stilstaan bij het lot van Sven." Sven is totaal overdonderd en blij door de steun die hij uit onverwachte hoek krijgt. "Maar het is vooral de regering die actie moet ondernemen, niet de mensen", reageert hij. (DCFS)