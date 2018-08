Katmobiel benadrukt verplichte sterilisatie 02 augustus 2018

02u33 0 Brussel Katmobiel Oscar van Gaia streek gisteren neer op het Muntplein. De dierenorganisatie benadrukt daarmee het belang van kattensterilisatie, want jaarlijks worden duizenden kattenlevens verspild.

Katten steriliseren is sinds begin dit jaar verplicht, maar echt succesvol is de nieuwe wet nog niet. Kattenasielen raken overvol door gedumpte kittens en te vaak krijgen zij een spuitje. "In 2017 vingen de asielen maar liefst 4.064 katten op. 1.072 daarvan werden geëuthanaseerd, omdat ze geen baasje vonden", zegt staatssecretaris van Dierenwelzijn Bianca Debaets. "Dat komt neer op drie katten per dag. In 2015 lag het aantal nog hoger, met 1.403 geëuthanaseerde katten."





Met de kattenmobiel wil dierenorganisatie Gaia mensen sensibiliseren. "Mensen denken vaak dat met de wet de huiskat dreigt uit te sterven. Onzin natuurlijk", zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. "Bovendien worden katten rustiger en krijgen ze minder ziektes." Mensen die hun huisdieren niet steriliseren kunnen een boete krijgen van 50 euro, al verzekert Debaets dat ze vooral willen sensibiliseren, niet straffen. "Voor de sterilisatie van een kattin leg je zo'n 160 euro neer, voor een kater is dat 60 euro. Met onze petitie ijveren we het btw-tarief te verlagen van 21 procent naar 6 procent, zodat de kosten geen drempel meer vormen", aldus Vandenbosch. De kattenmobiel trekt door heel Vlaanderen en houdt morgen halt in Leuven.





(DCFS)