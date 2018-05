Karperbrug wordt autovrij plein 23 mei 2018

02u31 0 Brussel De Karperbrug is omgetoverd tot een autovrij plein. De eerste terrasjes zijn intussen al uitgestald. Het buurtcomite van het Sint-Goriksplein is net daarom wantrouwig en vreest voor extra nachtlawaai.

Door de straat tussen de populaire Sint-Gorikshallen en de Dansaertstraat reden vroeger een heel pak auto's, maar sinds vrijdag worden die er geweerd. Nu de voetgangerszone aan de Anspachlaan stilaan afgewerkt wordt, besloot de stad ook de Karperbrug in de zone te integreren. De straat werd heraangelegd en de kasseien werden vervangen door gladde klinkers. Een nieuw plein in het verlengde van de Sint-Gorikshallen is het gevolg. De eerste terrasjes staan met het mooie lenteweer al buiten.





Net daarom ziet het buurtcomité van het Sint-Goriksplein de komst van het plein met lede ogen aan. Zij strijden al jaren tegen de overlast van de terrassen en vrezen voor hun nachtrust nu het plein wordt uitgebreid. "Het comité heeft niets tegen de inhuldiging van een voetgangerszone. Wel vragen wij dat de straat niet transformeert tot een feestplein", zegt Marie Caraj van het buurtcomité. "De bewoners lijden onder de overlast van de terrassen. Er speelt de hele nacht muziek, mensen maken ruzie, laten allerlei afval achter, kotsen tegen de gevels. Slapen is een noodzaak, plezier maken niet. Daarom vragen wij dat de stad extra toeziet dat het nieuwe plein geen openlucht discotheek wordt." (DCFS)