Kapel wordt blokspot voor studenten 01 juni 2018

02u29 0

Studenten die een verkoelende en inspirerende ruimte zoeken om te blokken, kunnen terecht in de oude kapel de Cardijnzaal in de Pletinckxstraat. "Met zijn kleurrijke glasramen, booggewelven en natuurlijke stilte leek ons dit een rustgevende plek voor studenten" zegt Anton Schuurmans van Beweging.net. "Bekende studeerplekken als Muntpunt zijn onmiddellijk volzet", zegt studente Jae (19). "De kapel is nog relatief onbekend, dus hier ben je zeker van een studeerplek." Om een extra hart onder de riem te steken, geeft de organisatie zelfs bidkaarsen van de heilige Rita of Sint Aloysius mee om te branden tijdens de examens. (DCFS/RDK)