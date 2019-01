Kanal zet laatste spurt naar de zomer in met zes nieuwe tentoonstellingen Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

16u50 0 Brussel Met zes nieuwe tentoonstellingen zet de culturele ‘hub’ Kanal-Centre Pompidou de laatste rechte lijn in naar de zomer. Dan gaan de renovatiewerken aan de vroegere Citroën-garage van start en sluit het centrum tijdelijk haar deuren.

Vanaf woensdag gaan in het museum Kanal-Centre Pompidou zes nieuwe tentoonstellingen van start. Daarmee zal het centrum de laatste maanden vullen voor haar tijdelijke sluiting die deze zomer ingaat. Drie van de zes nieuwe tentoonstellingen werden ontwikkeld in samenwerking met het Centre Pompidou in Parijs. “De nieuwe tentoonstellingen zijn net iets anders dan normaal en hebben een ludieke en Belgische insteek”, verklapt projectleider Yves Goldstein.

1001 experimenten

De oude Citroëngarage van 35 000 m² kreeg vorig jaar in mei nieuw leven ingeblazen. Het idee was dat Kanal-Centre Pompidou er 14 maanden zijn intrek zou nemen en zou experimenteren met activiteiten, tentoonstellingen en concerten. “Wij willen van deze 14 maanden gebruik maken om te experimenteren met 1001 dingen. Op die manier wilden we achterhalen wat er aanslaat bij het publiek”. Deze kennis zal het team meenemen naar 2023, wanneer het centrum na de renovatie zijn vaste intrek neemt in de garage.

Kanal levend houden

Hoewel Kanal deze zomer haar deuren sluit in de oude Citroëngarage, zet het team alles op alles om het centrum in tussentijd levend te houden. “Wij zijn momenteel aan het onderhandelen om Kanal tussen 2020 en 2022 te kunnen laten bestaan in andere vormen”, legt Yves uit. De bedoeling is om te investeren in andere sites langs het kanaal en daar verder te gaan met de experimenten. “Ook die resultaten zullen we meenemen naar 2023”, aldus Yves nog. In de afgelopen 9 maanden kreeg Kanal al 200.000 bezoekers over de vloer. “Dit is nog maar het begin van ons verhaal en we zullen hard blijven werken om het tot een succes te maken”. Het gerestaureerde Kanal zou de deuren moeten openen in het voorjaar van 2023.