Kanal lokt 60.000 bezoekers in een maand 07 juni 2018

02u39 0 Brussel Meer dan 60.000 bezoekers, waarvan 21.716 tijdens het openingsweekend, bezochten het kunstencentrum Kanal Pompidou.

De cultuurtempel in de oude Citroëngarage opent pas officieel in 2023, na grondige renovatiewerken, maar stelt in de tussentijd de deuren open voor een tijdelijke tentoonstelling. De helft van de bezoeken zijn betaalde tickets, de andere helft gaat over bezoekers die de gratis tentoonstellingen komen bekijken, de avondactiviteiten bijwonen of gewoon de locatie komen ontdekken.





"We zijn ons ervan bewust dat veel dingen nog verbeterd kunnen worden. De bewegwijzering bijvoorbeeld, zowel buiten als binnen, wordt volgende week aangepakt. Maar deze eerste maand geeft ons alvast een dynamiek om te groeien en het nog beter te doen", zegt Yves Goldstein, chief of mission van de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De tentoonstelling loopt nog tot 10 juni 2019. Dan sluit Kanal voor verbouwingswerken.





(DCFS)