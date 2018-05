KANAL Brut geeft inkijk in oude Citroëngarage NOG GEEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, WEL AL OPEN FREYA DE COSTER

05 mei 2018

02u46 0 Brussel KANAL opent dit weekend de deuren voor de tijdelijke tentoonstelling KANAL BRUT. In 2019 starten de renovatiewerken om de oude Citroëngarage om te toveren tot cultuurtempel. Maar voor het zover is, biedt de tentoonstelling een laatste blik op de iconische locatie.

De 35.000m² grote ruimte wordt in de toekomst het grootse museum voor moderne en hedendaagse kunst, in samenwerking met het Parijse Centre Pompidou. Tot de eigenlijke verbouwingen palmen diverse kunst- en architectuurtentoonstellingen, grote installaties en tien nieuwe creaties van Brusselse kunstenaars het pand in. Voor de tentoonstelling bleef de garage nog intact, zodat bezoekers de locatie kunnen opnemen zoals het er vroeger uitzag. "Het pronkstuk van de tentoonstelling is de garage zelf", zegt Yves Goldstein. "Het gebouw stelt de kunstwerken tentoon, maar op hun beurt stellen de kunstwerken de oude Citroëngarage tentoon. De bezoekers kunnen voor een laatste keer de plek ontdekken, tot ze in de herfst van 2019 een nieuw uiterlijk krijgt." De installaties werden door curator Bernard Blistène in de locatie geïntegreerd. Films worden vertoond in de oude kleedkamers. Metalen sculpturen nemen de plaats in van auto's in de showrooms, maar ook de oude kantoren, met naamplaatsjes zijn behouden.





Culturele uitstalraam

Tussen de kunstwerken pronken niet enkel sculpturen en voorstellingen van grote namen, ook 10 Brusselse artiesten vonden een platform voor hun kunst. "KANAL werkt een eigen kunsterfgoed van de Brusselse kunstscène uit. We bestellen hun kunstwerken, die we opnemen in de collectie van Kanal. Tijdens de tentoonstelling volgen ook dans-, zang- en muziekoptredens van verschillende Brusselse cultuurverenigingen. Brusselse kunstenaars, dat betekent alle artiesten die bijdragen tot de kunstwereld van de hoofdstad", zegt minister-president Rudi Vervoort. "De oude garage wordt het nieuwe culturele uitstalraam van Brussel. De Kanaalzone is in volle transformatie en krijgt een nieuw elan. De haven wordt vernieuwd, scholen, appartementen en kantoren worden gebouwd en er komt een nieuw recreatiepark. De aanwezigheid van deze cultuurpool draagt niet enkel bij tot de culturele, maar ook sociale en economische ontwikkeling van de wijk."





Na het proefjaar gaat de garage zeker vier jaar toe voor de verbouwingswerken. Enkele dagen geleden klaagde schepen van stedenbouw Geoffroy Coomans de Brachène nog dat de stedenbouwkundige vergunning niet in orde was. Goldstein bevestigt echter dat het dossier is ingediend en alles volgens timing verloopt. Ondanks het gebrek aan de nodige vergunning, kon de expo zonder problemen opengaan.





Tijdens het non-stop openingsweekend is de tentoonstelling voor 5 euro te bezichtigen.