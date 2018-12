Kanaalzone verwelkomt twee nieuwe trams Jasmijn Van Raemdonck

21 december 2018

09u14 0 Brussel De Brusselse regering keurt het voorstel voor twee nieuwe trams goed. Daarmee moet er een vlottere verbinding komen tussen de Thurn & Taxis site en Neder-Over-Heembeek en het centrum.

Bij de bewoners van de Maritiemwijk rond de site van Thurn & Taxis rijst al langer de vraag voor een tramlijn die een vlotte verbinding met het Noordstation moet voorzien. Een positief antwoord komt er nu eindelijk na goedkeuring van de Brusselse regering. Ook Neder-Over-Heembeek zal vanaf de site van het Militair Hospitaal verbonden worden met het Rogierplein in het centrum van de stad. “Brussel is in volle ontwikkeling, er komen nieuwe woonwijken, nieuwe handelskernen en nieuwe bedrijven en die ontwikkeling moet duurzaam zijn. Deze nieuwe tramlijnen bieden een perfect antwoord op de mobiliteitsuitdagingen van morgen”, stelt een tevreden minister Pascal Smet (Sp.a) die de voorstellen op tafel legde.

Nieuwe brug

De site van Thurn & Taxis is de laatste jaren in volle ontwikkeling. Ambtenaren en bedienden trekken er dagelijks naar de bedrijven die op de site gevestigd zijn maar ook steeds meer evenementen strijken er neer. Bovendien is er naast de site een nieuwe woonwijk in opbouw, wat de nood aan een goede verbinding met het Noordstation en het centrum van de stad alleen maar hoger maakt. Het traject van de nieuwe tram zal via de Belgicalaan en de Vanderstichelenstraat door de Picardstraat naar de nieuwe Picardbrug lopen. Die nieuwe brug zal de tram recht op recht over het kanaal naar het station van Brussel-Noord leiden. De route eindigt dan aan het Rogierplein, waar pendelaars kunnen overstappen op het metronet.

Ook het tweede tramtraject focust zich op de kanaalzone, die vandaag volop in ontwikkeling is. De nieuwe tram zal rijden vanaf Van Praet via de Vuurkruislaan en de Oorlogslaan naar de Solvay-site om te eindigen aan het Militair Hospitaal en brengt zo Neder-Over-Heembeek dichter bij het centrum. Daarmee speelt de Brusselse regering in op ontwikkelingen die zich binnenkort in de buurt zullen voordoen. Zo voorziet Bpost in deze buurt een nieuw nationaal centrum voor pakjes en heeft Solvay onlangs besloten om haar vestiging in de Ransbeekstraat om te vormen tot een nieuwe pool voor Research & Development verbonden aan de ULB en de VUB.