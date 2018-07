Kanaal drijft vol dode vissen OOK ZORGEN OVER GEVAARLIJKE BLAUWALG FREYA DE COSTER

24 juli 2018

02u27 0 Brussel Het Kanaal van Brussel kampt met een enorme vissterfte door de extreme hitte. Bovendien drijft er een groene smurrie op het water. Geen vervuiling, wel een schadelijke blauwalg. De Haven van Brussel injecteert zuurstof om de vissen te redden.

Het was gemeenteraadslid Karim Majoros uit Molenbeek die het probleem aankaartte via Twitter. In het Kanaal drijven de voorbije dagen een heleboel dode vissen. Nog opmerkelijker is dat ze ronddobberen in een groene smurrie die lijkt op verf. "Groene brij en dode vissen. Vervuiling? Hallo, Haven van Brussel?", vroeg Majoros zich af. Hij plaatste enkele veelzeggende foto's van de dode dieren en het groene goedje bij zijn tweet.





De Haven van Brussel reageert dat ze inderdaad met een probleem van vissterfte kampt, maar dat van vervuiling geen sprake is. "Het is de voorbije dagen extreem warm. De zuurstof verdwijnt zo uit het water, waardoor de vissen sterven", zegt directeur van de Brusselse Haven Alfred Moens. De extreme hitte zorgt er niet alleen voor dat de zwakke vissen het loodje leggen. Er ontwikkelt zich ook een niet ongevaarlijke cyanobacterie, die blauw-groenkleurige algen vormt. "Door de groenige kleur geven de algen de indruk dat er massaal verf werd gesluikstort, maar dat is niet het geval. Het gaat wel degelijk om een natuurlijk fenomeen."





Volgens Moens zijn er verschillende verklaringen voor het ontstaan van de algen. "De cyanobacterie ontwikkelt zich bij warme temperaturen en in stilstaand water. Momenteel loopt het bouwverlof, waardoor er geen materiaal meer via schepen wordt aangevoerd. Bovendien kampt de sluis van Ronquières in Wallonië met een probleem. Een van de bakken sluit niet meer en het scheepverkeer tussen Antwerpen, Brussel en Charleroi moet omvaren. Normaal zorgt de constante toestroom van schepen en de opening en sluiting van de sluizen voor vers water. Maar gezien het verkeer stilligt, staat ook het water stil én is er te weinig zuurstofinbreng."





Irriterend voor huid

De komende dagen zullen de blauwalgen zich alleen maar vermenigvuldigen, waarschuwt Moens. En dat kan nog problematischer worden. "Dieren die van het water drinken, kunnen ziek worden. Zwemmen mag sowieso niet, maar wie toevallig in het kanaal tuimelt en een slok binnenkrijgt, gaat best naar de dokter. We hebben ook de roeiers en kajakkers gewaarschuwd. Als ze in het water vallen, moeten ze zo snel mogelijk een douche nemen. Want de algen kunnen je huid irriteren."





De Haven start alvast met een actie om de vissen te redden. "We installeerden een compressor ter hoogte van Anderlecht die lucht in het water blaast. Het lost het probleem niet volledig op, maar alle beetjes helpen." Voor de algen is het afwachten. "Zodra het afkoelt, verdwijnen de algen vanzelf. We wachten op een goede regenbui."