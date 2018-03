Kaaswinkel Langhendries verkoopt laatste kazen 24 maart 2018

02u37 0 Brussel Een van de oudste fromageries van de hoofdstad doet de boeken toe. Martine en Willy vinden geen investeerders om hun kaashandel Langhendries over te nemen. "Niemand wil nog een zaak in het centrum."

Martine Crols en Willy Vancleemput verkopen vandaag hun laatste stukjes brie en camembert. 's Avonds sluit de kaaswinkel definitief de deuren. "De winkel werd door de familie Langhendries in 1946 opgericht en werd al snel dé kaashandelszaak bij uitstek. Ik ging er zelf op 44-jarige leeftijd in dienst en nam samen met mijn man Willy in 2006 de winkel van de familie over", vertelt Martine. "Maar mijn man is 70 en sukkelt met zijn gezondheid. Van 's ochtends tot 's avonds in de kaaswinkel staan, lukt hem niet meer. Bovendien loopt ons huurcontract af. Vernieuwen leek geen optie."





En zo sluit de winkel na 65 jaar.





Voetgangerszone

Toch betekende niet Willy's gezondheid de doodsteek voor het winkeltje. "De stad heeft ons weggejaagd. Door de werken aan de voetgangerszone ligt heel Brussel open. Onze klanten zijn voornamelijk oudere mensen die nog een goed stuk kwaliteitskaas verlangen, of toeristen die Belgische kazen willen proeven. Maar niemand trotseert de openliggende straten en complexe omwegen om tot in het centrum te geraken. Stilaan kwam niemand hier nog over de vloer." Wanhopig zochten Martine en Willy investeerders om de zaak over te nemen, maar niemand hapte toe. "Zodra we de locatie van onze winkel doorgaven, gaven geïnteresseerde overnemers er de brui aan. 'Een winkel in het centrum? Daar waag ik me niet aan'", kregen we te horen. De stad beloofde dat binnen 3 à 4 jaar de situatie zou verbeteren, maar daar kunnen we niet op wachten." En dus verliest de stad opnieuw een iconische handelszaak. (DCFS)