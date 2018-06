Justitiepaleis ontruimd na bommelding 02 juni 2018

02u59 0 Brussel Het Justitiepaleis in Brussel werd gisterochtend een tijdlang ontruimd na een bommelding.

Dat gebeurde omstreeks 8.30 uur nadat er telefonisch gemeld werd dat er "op eerste aanleg een bom zou ontploffen". Hoewel de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in een ander gebouw ondergebracht is, werd toch meteen besloten om het Justitiepaleis te evacueren. Zo'n zeshonderd mensen moesten naar buiten. Nadat een zoekactie niets verdachts opgeleverd had, mocht iedereen weer naar binnen. (VDBS)