Julie (16) dood aangetroffen in manege VRIENDEN EN FAMILIE HOUDEN WAKE OM JONGE AMAZONE TE GEDENKEN SILKE VANDENBROECK FREYA DE COSTER,

27 januari 2018

03u34 0 Brussel De 16-jarige Julie De Souza is donderdag om het leven gekomen toen ze met haar paard Echo een ritje maakte in de piste van manege Jochri Club. Wellicht gaat het om een ongeval. Haar vrienden kwamen gisteravond samen om in besloten kring een wake te houden. "Julie was er altijd voor ons. We gaan haar enorm missen", klinkt het droevig.

Al tien jaar maakte Julie deel uit van de Jochri Club. Paardrijden was haar passie en dus was ze regelmatig op de manege te vinden. Zo ook afgelopen donderdagavond. "Haar vader zette haar zoals gewoonlijk af, zodat Julie nog een ritje met haar paard Echo kon maken", vertelt uitbater José Dieleman. Enkele uren later wilde hij zijn dochter weer oppikken, maar al snel werd duidelijk dat er iets grondig mis was. "Julie was onvindbaar en Echo liep alleen rond op de manege. De hoefsmid heeft het paard vervolgens bij zich genomen."





Hulp komt te laat

Niet veel later werd ook Julie gevonden in de piste, maar alle hulp kwam te laat. "De hulpdiensten hebben al het mogelijke nog gedaan. Ze hebben haar zelfs nog een adrenalineshot gegeven, maar niets kon nog baten", zegt Dieleman aangedaan. "Dit komt echt als een klap voor ons."





Het parket van Halle-Vilvoorde stuurde het labo en een wetsdokter ter plaatse. "Uit hun eerste vaststellingen blijkt dat er geen kwaad opzet in het spel was. We hopen dat de autopsie en het verder onderzoek ons meer kunnen vertellen over de precieze omstandigheden van het incident en de doodsoorzaak van het jonge meisje", zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.





Wake

Op de manege wordt ervan uitgegaan dat Julie onwel is geworden. "Julie was een ervaren ruiter. De piste was bovendien goed verlicht en het weer was goed. Daarnaast had ze een goede band met Echo, dat trouwens ook een heel braaf paard is", gaat Dieleman verder.





Gisteravond zochten vrienden en familie troost bij elkaar. "Julie kwam al van kindsbeen af naar de manege. Ze was echt een spring-in-'t-veld. Daarom besloten we om vanavond voor haar een wake te houden", aldus Dieleman. "Ik leerde Julie kennen toen we samen in het tweede middelbaar zaten. Ze wilde graag styliste worden", vertelt vriendin Epo Kibondo. "Haar dood laat een leegte achter die niemand zal kunnen vullen." Ook vriendin Mady Mendes zal de immer vrolijke Julie missen. "Ze was altijd zo gelukkig en moest met alles lachen. Julie was er altijd voor je, wat je ook nodig had. Ze was iemand buitengewoon. Het is gewoon vreselijk wat er gebeurd is. Ik ga haar zo missen. Ik hoop dat ze in vrede rust."





Club blijft dicht

De club sluit dit weekend uit respect de deuren en de lessen gaan uitzonderlijk niet door.