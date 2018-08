Juli absolute topmaand voor Hofstade OOK TOPEDITIE BRUSSEL BAD GEMISTE KANS VOOR GESLOTEN LAMMEKES DIMITRI BERLANGER ROBBY DIERICKX

01 augustus 2018

02u27 0 Brussel Amper een spatje regen in juli, dus beleven de openluchtzwembaden en recreatiedomeinen een topzomer. In het domein Sport Vlaanderen was juli met 45.000 betalende bezoekers een topmaand. Brussel Bad spreekt eveneens van een topeditie, terwijl men in Grimbergen treurt dat het openluchtzwembad De Lammekes deze zomer dicht is door een tekort aan redders.

Zon, zon en nog eens zon: juli was qua weer een absolute topmaand. En dus zochten we massaal verkoeling aan zwemvijvers, recreatiedomeinen en openluchtzwembaden. Dat was ook in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade duidelijk te merken.





"Met 45.000 betalende bezoekers voor onze strandzone is juli een echte topmaand", zegt Liesbet Wauters van Sport Vlaanderen. "De weersvoorspellingen voor augustus zien er voorlopig ook uitstekend uit, dus mogelijk stevenen we op een recordzomer af. Op topdagen in het weekend tellen we tussen de 3.000 en de 6.000 bezoekers in onze strandzone. Maar ook in de andere niet-betalende delen van het domein daagden afgelopen maand heel wat zonnekloppers op."





De voorbije weken waren er regelmatig problemen met jongeren op de bussen van en naar Hofstade, maar in het domein zelf waren er op enkele kleine akkefietjes na amper incidenten. "Om de grote volkstoeloop vlot te laten verlopen, hebben we wel extra redders, bewakingsagenten en kassapersoneel ingezet", besluit Wauters.





De Grimbergenaren snakken dan wel naar een frisse duik maar het zal deze zomer zeker niet meer in het openluchtzwembad De Lammekes zijn. "Het is heel spijtig, zeker gezien de zomer die we meemaken, maar we kunnen nu eenmaal niet toveren", zegt sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). "We zitten echter niet stil en blijven een oplossing zoeken voor het structurele redderstekort. We overwegen bijvoorbeeld om in de Paasvakantie met de Vlaamse reddingsfederatie RedFed zelf een versnelde redderscursus in Grimbergen te organiseren. We moeten dan wel minstens 17 kandidaten vinden. Daarnaast zijn we ook aan het bekijken of we het beheer van het openluchtzwembad De Lammekes kunnen uitbesteden. Ook daarvan zal afhangen hoe het redderstekort verder wordt aangepakt."





Waterverstuivers

Bij Brussel Bad geven ze momenteel nog geen cijfers omdat het openluchtstrand aan de omgeving van het Saincteletteplein pas op zondag 12 augustus eindigt. "Maar nu al kunnen we van een absolute topeditie spreken", zegt Marina Bresciani. "Vooral 's avonds is het terrein overvol. Maar ook overdag dagen heel wat mensen op ondanks de hitte. Voor hen hebben we speciaal waterverstuivers voorzien. De kinderen kunnen dan weer aan enkele extra waterfonteintjes terecht en de sport- en speelaccommodatie wordt regelmatig besproeid om het zand wat af te koelen." Pas na 12 augustus zal duidelijk worden hoeveel bezoekers Brussel Bad lokte.