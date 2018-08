Jubelpark even omgetoverd tot enorme 'speeltuin' 25 augustus 2018

02u28 0 Brussel De grootste speeltuin ter wereld vindt u dit weekend in het Jubelpark. Voor de zesde editie van het Brussels Games Festival wordt het park omgevormd tot een speelterrein van maar liefst 40.000 vierkante meter.

Gisteren was de eerste dag van het spelletjesfestijn, waaraan iedereen gratis kan deelnemen. Jong en oud kan kennismaken met honderden gezelschapsspellen van een zeventigtal uitgevers. Er is voor ieder wat wils. Naast de traditionele bordspelen is er plaats voor party games, educatieve spellen, miniatuurspellen, rollenspellen, kaartspellen en onder meer Mölkky, een spel uit Finland met houten blokken.





Ruim aanbod

Er zijn een vijftigtal spelotheken, spellenclubs en -verenigingen aanwezig, samen met acht spellenwinkels, meer dan twintig toernooien, drie tentoonstellingen, een beurs voor tweedehandsspellen, workshops, conferenties en een zone voor prototypes waarin je de spellen van morgen kunt ontdekken. Het motto is wel 'deelnemen is belangrijker dan winnen'. Mensen die niet tegen hun verlies kunnen, zullen dus op hun tanden moeten bijten.





Nacht van het spel

Op zaterdag zijn de spelers vanaf 11 uur welkom in het Jubelpark. Bij zonsondergang zal de speelsfeer nog specialer worden want dan er vanaf 20 uur de 'Nacht van het spel'. Op zondag gaat het festival zijn laatste dag in om 11 uur, en stopt het spelplezier om 19 uur. (WHW)