Jouw kerst- en nieuwjaarswensen op levensgrote schermen

Een selfie, mooie groepsfoto vanuit het buitenland of gewoon 'Prettige feestdagen'. Nog tot 5 januari kan je je persoonlijke kerst- en nieuwjaarsboodschappen projecteren op vijf schermen in de hoofdstad. Dit jaar gaan de opbrengsten naar Resto du Coeur, een organisatie die eenzamen en daklozen een warme kerstmaaltijd serveert."Met het project willen we de Brusselaars dichter bij elkaar brengen", zegt Fatima Abbach van vzw Brussels Sounds Good uit. Via Instagram, Facebook of Twitter kan je een boodschap van 140 tekens of een foto insturen met hashtag #Brusselswish. Enkele minuten later verschijnt je inzending op de schermen op het Rogierplein, de Kunstsberg, Naamsepoort, het Flageyplein en Jubelpark. "Wie zijn boodschap stuurt naar het nummer 4666, schenkt daarbij 1 euro aan het goede doel: Resto du Coeur." (DCFS)